Apple alla WWDC non arriverà iOS 19 ma iOS 26

Apple sceglie di rivoluzionare la sua strategia di naming alla WWDC, annunciando che i futuri sistemi operativi non avranno più numeri progressivi, ma saranno identificati dall’anno di rilascio, come iOS 26. Questa novità segna un cambiamento significativo nella coerenza tra software e hardware, rendendo più semplice e intuitivo il percorso di aggiornamento per gli utenti.

