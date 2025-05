Apple adotta denominazione OS a anno successivo con design ispirato a visionOS al WWDC

Apple ha svelato una novità che segna un'epoca: i suoi sistemi operativi assumeranno nomi legati all'anno di rilascio, abbandonando la vecchia numerazione. Questo cambio di rotta, presentato alla WWDC, non solo semplifica l'identificazione, ma richiama anche il design innovativo di visionOS, aprendo a un futuro di coerenza stilistica. Rimanere al passo con le ultime tecnologie non è mai stato così facile! Non perdere l'occasione di scoprire cosa ris

Apple ha annunciato l’adozione di un nuovo criterio per la denominazione dei suoi sistemi operativi, abbandonando la tradizionale sequenza numerica. Tale cambiamento, volto a creare coerenza nell’identificazione delle versioni, interesserà l’intera gamma dei sistemi, inclusi iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS. Un sistema basato sull’anno di pubblicazione Il nuovo schema prevede che il numero . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Apple adotta denominazione OS a anno successivo con design ispirato a visionOS al WWDC

