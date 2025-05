Appe festeggia 80 anni con la Cena sotto le stelle in piazza della Frutta

Festeggia gli 80 anni di Appe con una magica cena sotto le stelle in piazza della Frutta a Padova, un evento imperdibile che riporta in vita una delle tradizioni più affascinanti della città. Domenica 29 giugno 2025, lasciati conquistare da una serata di sapori, musica e atmosfere suggestive in una location esclusiva nel cuore di Padova.

Dopo molti anni di attesa, Padova ritrova uno dei suoi eventi più suggestivi: domenica 29 giugno 2025, la storica “Cena sotto le stelle” farà nuovamente brillare Piazza della Frutta, trasformandola in un palcoscenico di sapori, eleganza e musica. Una location esclusiva, nel pieno centro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Appe festeggia 80 anni con la “Cena sotto le stelle” in piazza della Frutta

