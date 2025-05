Apertura gratuita dei musei domenica 1 e lunedì 2 giugno 2025

Il fine settimana del 1 e 2 giugno 2025 propone un'occasione imperdibile: l'apertura gratuita di musei, gallerie e siti archeologici statali, ideali per scoprire e riscoprire il patrimonio culturale italiano. Un’opportunità unica per vivere l’arte e la storia senza costi, in un momento perfetto per visitare i tesori più belli del nostro Paese.

Il prossimo fine settimana, con le due aperture gratuite di domenica 1 e lunedì 2 giugno offre una nuova occasione per tornare a visitare i luoghi più belli del patrimonio culturale statale, che non include solo le gallerie e i parchi archeologici famosi, ma anche i musei e le aree archeologiche. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Apertura gratuita dei musei domenica 1 e lunedì 2 giugno 2025

