Aperte le iscrizioni per il concorso letterario Il racconto in 10 righe

Sono aperte le iscrizioni per la 25ª edizione del concorso letterario “Il racconto in 10 righe”, promosso dalla Biblioteca comunale “G. Taroni” di Bagnacavallo e ideato da Pierluigi Papi. Questo concorso, che invita a scrivere racconti brevi e coinvolgenti, si ispira alla tematica triennale scelta dall'Area Cultura del Comune di Bagnacavallo per il 2025. Non perdere l’opportunità di mettere alla prova la tua creatività e condividere il

