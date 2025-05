Aperitivo tra le nuvole a Milano | l’esperienza in mongolfiera che reinventa l’arte del brindisi

Vivi un'esperienza indimenticabile con l'aperitivo tra le nuvole a Milano, che reinventala tradizione del brindisi in mongolfiera. A pochi chilometri dalla città, Spazio Parco Milano offre un'atmosfera magica tra natura e eleganza, perfetta per godersi il panorama e momenti unici sopra i cieli lombardi.

A pochi chilometri dalla frenesia milanese, dove i grattacieli lasciano spazio ai campi e l'asfalto si dissolve nel verde, sorge una location che sembra uscita da una fiaba moderna. Spazio Parco Milano, situato in Via Lomellina a Buccinasco, è una ex cascina lombarda trasformata in un rifugio di eleganza immerso in 22.000 metri quadrati di natura rigogliosa. La struttura, operativa tutto l'anno, ha saputo reinventarsi seguendo il ritmo delle stagioni: in primavera ed estate diventa palcoscenico di eventi all'aperto, mentre nei mesi più freddi gli spazi interni si trasformano in ambienti modulabili e accoglienti.