Antonio Filosa CEO Stellantis | innovazione sostenibilità e radici italiane

Antonio Filosa, nuovo CEO di Stellantis, incarna l’innovazione e la sostenibilità, valori chiave per il futuro dell’automotive. Con radici italiane e una consolidata esperienza manageriale, rappresenta un esempio di eccellenza e leadership nel settore. La sua nomina rafforza la fiducia nel talento italiano a livello globale.

La recente designazione di Antonio Filosa come nuovo CEO di Stellantis accende un rinnovato spirito di fiducia fra i rappresentanti del settore. Il presidente di Federmanager, Valter Quercioli, ha accolto con entusiasmo questa scelta, evidenziando come esso rappresenti un riconoscimento alle eccellenze manageriali italiane. Il suo percorso pluriennale al vertice del Gruppo e le sue

Antonio Filosa è il nuovo Ceo di Stellantis - Antonio Filosa è stato nominato nuovo CEO di Stellantis, in seguito alla decisione del comitato del consiglio guidato da John Elkann. 🔗continua a leggere

