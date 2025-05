Antonio Conte tiene in sospeso il calcio italiano

Antonio Conte tiene il calcio italiano con il suo futuro ancora incerto, dopo un importante incontro con Aurelio De Laurentiis. Fresco di scudetto con il Napoli, il tecnico salentino si prende tempo per valutare le prossime mosse, lasciando i tifosi in attesa di una decisione ufficiale.

Napoli, pessime notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione - Pessime notizie per Antonio Conte e il Napoli: Stanislav Lobotka sarà indisponibile fino a fine stagione a causa di un infortunio.

