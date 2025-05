Antonio Conte resta allenatore del Napoli | è ufficiale

Antonio Conte rimarrà ufficialmente alla guida del Napoli anche nella stagione 2025/2026, confermando il suo impegno con i campioni d’Italia. Dopo giorni di trattative, il tecnico salentino ha deciso di proseguire il suo percorso sulla panchina partenopea, rafforzando la strategia vincente della squadra.

Antonio Conte continuerà a guidare il Napoli anche nella stagione 20252026; dopo giorni di riflessione e trattative, il tecnico salentino ha sciolto ogni dubbio confermando la sua permanenza sulla panchina dei campioni d’Italia. La decisione è stata comunicata nel tardo pomeriggio di giovedì, al termine di un incontro a cui hanno partecipato il presidente Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Antonio Conte resta allenatore del Napoli: è ufficiale

Napoli, pessime notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione

Pessime notizie per Antonio Conte e il Napoli: Stanislav Lobotka sarà indisponibile fino a fine stagione a causa di un infortunio.

