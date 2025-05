Antigone | detenuti minori+54% in 2 anni

Il rapporto "Senza Respiro" di Antigone evidenzia le condizioni spesso insostenibili dei detenuti minori in Italia, con 611 giovani rinchiusi e celle sovraffollate in numerosi istituti. Un'analisi che mette in luce problematiche di spazio e di cure psichiatriche, cruciali per garantire i loro diritti e il benessere.

12.40 "In 30 istituti dei 95 visitati c'erano celle con meno di 3 metri quadri a persona".Lo scrive l'associazione Antigone nel suo rapporto "Senza Respiro". In carcere è "diffuso l'uso di terapie psicofarmacologiche.Il 44,25% fa uso di sedativi o ipnotici, il 20,4% usa antipsicotici e antidepressivi". E' record di detenuti minori."Sono 611, di cui 27 ragazze. Aumentati del 54% in due anni. L'aumento sarebbe maggiore senza la facilitazione al trasferimento in chiave punitiva in carceri per adulti, introdotta dal decreto Caivano". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

