Anticorruzione annulla gara sui rifiuti per errori sul costo della manodopera

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha annullato la gara per il servizio di rifiuti a Macerata Campania, a causa di errori nel calcolo dei costi della manodopera. Questa decisione arriva dopo la segnalazione della Uiltrasporti Campania, evidenziando l'importanza di trasparenza e correttezza nelle procedure di appalto pubblico.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha accolto la segnalazione della Uiltrasporti Campania, disponendo l'annullamento della procedura di gara indetta dal Comune di Macerata Campania per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. A determinare la decisione dell'ANAC –.

