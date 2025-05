Anticipazioni Uomini e Donne oggi 29 maggio 2025 | Trono Classico e Over

Scopri le anticipazioni di "Uomini e Donne" di oggi, giovedì 29 maggio 2025, con tutte le novità sia dal trono classico che da quello over. Un episodio ricco di emozioni e confronti, in onda alle 14:45 su Canale 5, che promette colpi di scena e sviluppi sorprendenti. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla puntata di oggi!

Uomini e Donne, anticipazioni oggi, giovedì 29 maggio 2025. Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 29 maggio 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le anticipazioni della puntata di oggi. Oggi e domani Uomini e Donne non andrà in onda alle 14.45, ma venerdì 30 maggio la scelta di Gianmarco Steri verrà trasmessa in prima serata su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia. Uomini e donne: streaming e diretta tv. Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 29 maggio 2025, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45.

