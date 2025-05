Anticipati 29 milioni dalla Regione | proseguono i lavori di riqualificazione di Terravecchia

La regione ha anticipato 29 milioni di euro per sostenere i lavori di riqualificazione di Terravecchia, un progetto che mira a valorizzare questo storico quartiere. Proseguono le operazioni di recupero e miglioramento, con il Comune che ha recentemente completato l’acquisizione delle aree espropriate per una rinascita complessiva di circa 350 metri quadrati.

Proseguono i lavori di riqualificazione di "Terravecchia", secondo la programmazione tracciata. Il Comune ha concluso l'acquisizione delle aree espropriate, tra cui un fabbricato in parte crollato, per una superficie complessiva di circa 350 metri quadrati su due livelli, un tempo probabilmente.

