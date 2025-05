Anteprima a Messina per il SalinaDocFest 2025 | premio a Elio Germano e grandi ospiti per la XIX edizione

Anteprima a Messina per il SalinaDocFest 2025: l’edizione più attesa si svolgerà dal 15 al 20 luglio sull'incantevole Isola di Salina, nelle Eolie, con prestazioni di grandi ospiti e un premio speciale ad Elio Germano. Un evento imperdibile per gli appassionati di cinema che trasforma l’estate siciliana in un palcoscenico di dialoghi, visioni e innovazione cinematografica.

ll SalinaDocFest 2025 anticipa le sue date e approda nel mese più bello dell'estate: dal 15 al 20 luglio, l'Isola di Salina, nelle Eolie, tornerà a essere palcoscenico di cinema, dialoghi, incontri e visioni. Un vero e proprio salto temporale e strategico per la 19esima edizione del festival

SalinaDocFest 2025: il festival del documentario narrativo torna dal 15 al 20 luglio - SalinaDocFest 2025 si reinventa e si trasferisce nel cuore dell'estate, dal 15 al 20 luglio, sull'incantevole Isola di Salina, nell'arcipelago delle Eolie. 🔗continua a leggere

