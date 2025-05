Antenucci l’intervista | La Spal? Una famiglia E mi piacerebbe restare

Scopri le emozioni dell'intervista a Mirco Antenucci e il suo legame speciale con la Spal, una famiglia che vorrebbe continuare a far parte del suo cammino. Dopo una stagione ricca di sfide e privazioni, Antenucci ha dimostrato di essere un punto di riferimento, simbolo di passione e dedizione per tifosi e squadra.

Bergamini Sentiamo già la mancanza di Mirco Antenucci sul campo. Si è appena conclusa la stagione forse più travagliata di sempre, che ha visto la Spal rischiare in modo concreto la caduta nei Dilettanti, eppure un faro i tifosi l’avevano lo stesso là in mezzo, l’unico in grado di strappare applausi e cori. Sono stati cinque anni di Spal da montagne russe per l’attaccante spallino, arrivato nel 2016 e protagonista del periodo più bello dei biancazzurri degli ultimi cinquant’anni coronato con l’approdo in serie A, ma anche presente nel momento più sofferente, con il suo rientro da Bari nel 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it