Annullo filatelico speciale per i 25 anni della riapertura post terremoto della Chiesa del Santissimo Salvatore e dei 100 anni della statua

In occasione dei 25 anni dalla riapertura al culto post terremoto della Chiesa del Santissimo Salvatore di Passiano, sabato 31 maggio 2025 si terrà uno speciale evento filatelico con l'emissione di un annullo filatelico celebrativo, promosso nell'ambito del Giubileo Parrocchiale avviato a luglio.

