Annullato processo su morte di Maradona

Il processo sulla morte di Diego Maradona è stato ufficialmente annullato dal Tribunale di San Isidro, Buenos Aires, a seguito dello scandalo legato a un documentario non autorizzato. La decisione mette fine a un procedimento che coinvolgeva sette imputati e si è reso necessario dopo il ritiro di uno dei giudici coinvolti.

19.10 I giudici del Tribunale di San Isidro (Buenos Aires) hanno deciso l'annullamento del processo sulla morte di Diego Armando Maradona. La decisione dopo lo scandalo sulla realizzazione di un documentario non autorizzato, che una dei tre giudici del processo stava girando sulla vicenda. Scoperta, ha lasciato l'incarico. Erano 7 gli imputati per la morte di Maradona, a fine novembre 2020 dopo un' operazione chirurgica. Personale medico incompetente, sosteneva l'accusa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Processo per la morte di Diego Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ci sta: «Abbiamo vissuto una messa in scena» - Il processo per la morte di Diego Maradona continua a sollevare polemiche. La figlia del leggendario calciatore accusa: «Abbiamo vissuto una messa in scena». 🔗continua a leggere

