Annullato il processo sulla morte di Maradona

Il processo sulla morte di Diego Maradona è stato annullato dai giudici del Tribunale di San Isidro a Buenos Aires, in seguito a uno scandalo legato a un documentario non autorizzato. Questa decisione rivela le tensioni e le connessioni controverse che hanno caratterizzato il caso, lasciando aperti nuovi interrogativi sulla vicenda.

I giudici del Tribunale di San Isidro (Buenos Aires) hanno deciso l'annullamento del processo per la morte di Diego Armando Maradona a seguito dello scandalo sulla realizzazione di un documentario non autorizzato che coinvolge uno dei tre membri dello stesso tribunale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Annullato il processo sulla morte di Maradona

Processo per la morte di Diego Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ci sta: «Abbiamo vissuto una messa in scena» - Il processo per la morte di Diego Maradona continua a sollevare polemiche. La figlia del leggendario calciatore accusa: «Abbiamo vissuto una messa in scena». 🔗continua a leggere

