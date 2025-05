Annullato il processo sulla morte di Maradona si dovrà ricominciare da zero

Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona è stato annullato e dovrà ricominciare da zero, dopo che una delle giudici è stata sorpresa a effettuare riprese vietate durante l'udienza. La decisione, annunciata dall'avvocato Maximilian, ha creato un colpo di scena nel dibattito giuridico sulla tragica scomparsa del leggendario calciatore.

(Adnkronos) – E' stato annullato il processo sulla morte di Diego Armando Maradona, dopo che una dei tre giudici che doveva valutare il caso è stata sorpresa mentre, all'interno dell'aula, faceva delle riprese vietate per girare un documentario di cui era protagonista. "Il procedimento sarà dichiarato nullo e non avvenuto", ha dichiarato Maximiliano Savarino, uno

Annullato il processo sulla morte di Maradona - Il processo sulla morte di Diego Maradona è stato annullato dai giudici del Tribunale di San Isidro a Buenos Aires, in seguito a uno scandalo legato a un documentario non autorizzato.

