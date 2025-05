Annullato il processo Maradona Uno dei giudici realizzava un docufilm su di lui

Il processo contro Diego Maradona è stato annullato dal Tribunale di San Isidro a Buenos Aires, in seguito a uno scandalo legato alla realizzazione di un documentario non autorizzato su di lui. La decisione è stata presa dopo che uno dei giudici coinvolti era collegato alla produzione del docufilm, sollevando dubbi sulla trasparenza del procedimento.

I giudici del Tribunale di San Isidro (Buenos Aires) hanno deciso l’annullamento del processo per la morte di Diego Armando Maradona a seguito dello scandalo sulla realizzazione di un documentario non autorizzato che coinvolge uno dei tre membri dello stesso tribunale. La decisione è stata annunciata dal giudice Maximiliano Savarino, uno dei tre membri del tribunale Il togato ha spiegato la decisione affermando che «la giudice Julieta Makintach», coinvolta nella realizzazione di un documentario non autorizzato sul calciatore più grande di tutti i tempi, «non è intervenuta in modo imparziale» e che «la sua condotta ha prodotto un danno sia per la parte querelante come per la difesa». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Annullato il processo Maradona. Uno dei giudici realizzava un docufilm su di lui

Processo per la morte di Diego Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ci sta: «Abbiamo vissuto una messa in scena»

Il processo per la morte di Diego Maradona continua a sollevare polemiche. La figlia del leggendario calciatore accusa: «Abbiamo vissuto una messa in scena».

