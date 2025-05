Annegamento e arresto cardiaco doppia tragedia in provincia di Livorno

Una tragica mattinata di lutto nella provincia di Livorno: due persone sono decedute a causa di annegamento e arresto cardiaco, tra San Vincenzo e Piombino. Scopri i dettagli di questa doppia tragedia che ha colpito le comunità locali.

SAN VINCENZO – Doppia tragedia a San Vincenzo e Piombino nella mattinata di oggi (29 maggio). Un uomo di 70 anni di Campiglia Marittina, Fernando Pisano, è morto per annegamento, per cause da accertare, alla spiaggia Il Bucaneve di San Vincenzo. È successo poco prima delle 10 del mattino. Sempre intorno alla stessa ora un malore è stato fatale a una donna di 52 anni di Piombino, Serena Carpini, deceduta a causa di un arresto cardiaco alla Marina sul Cagliana, nel territorio del comune di Piombino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

