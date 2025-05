Anne Fontaine ospite del Milano Film Festival 2025 con il film Boléro

Nel giugno 2025, il Milano Film Festival accoglierà come ospite speciale la talentuosa regista Anne Fontaine, che presenterà il suo atteso biopic "Boléro" dedicato a Maurice Ravel in concorso. Distribuito in Italia da Movies Inspired, il film promette di portare sul grande schermo la magia della musica del celebre compositore.

Il biopic dedicato a Maurice Ravel sarà presentato in concorso. Il film sarà distribuito in Italia da Movies Inspired. Milano, maggio 2025 – La regista Anne Fontaine sarà tra gli ospiti speciali del Milano Film Festival 2025, in programma dal 3 all’8 giugno sotto la direzione artistica di Claudio Santamaria. Il festival, punto di riferimento per il cinema d’autore e le produzioni indipendenti, ospiterà in anteprima italiana il film “Boléro”, presentato in concorso. La pellicola, prodotta tra Francia e Belgio, è una suggestiva ricostruzione della genesi del capolavoro musicale di Maurice Ravel, e racconta il processo creativo che portò alla nascita dell’indimenticabile Boléro. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Anne Fontaine ospite del Milano Film Festival 2025 con il film “Boléro”

