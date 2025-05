Anita Williams scopre con Montoya il risultato del test di gravidanza | l’annuncio in diretta a Supervivientes

Anita Williams e Montoya hanno condiviso in diretta a Supervivientes il momento emozionante della scoperta del risultato del test di gravidanza, annunciato dal conduttore Carlos Sobera. Scopri come questa coppia affronta questa importante fase della loro vita in un episodio ricco di emozioni.

Anita Williams e Montoya nella puntata di Supervivientes di due sere fa hanno scoperto insieme l'esito del test di gravidanza che l'ex di Temptation Island spagnolo è stata costretta a fare. Il conduttore del reality, Carlos Sobera, ha annunciato il risultato alla coppia in diretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Anita Williams scopre con Montoya il risultato del test di gravidanza: l’annuncio in diretta a Supervivientes

