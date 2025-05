Animali ok dal Senato | norme più severe contro chi li maltratta ecco come aumentano le pene

Il Senato approva nuove norme più severe contro il maltrattamento di animali, rafforzando le pene per chi deve rispettare i diritti degli esseri viventi. Questa svolta legislativa mira a proteggere meglio gli animali, con sanzioni più dure e un'applicazione più rigorosa delle leggi.

Da oggi norme più severe per punire chi maltratta gli animali. Il Senato ha approvato per alzata di mano il disegno di legge recante ‘modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli Animali’. Il provvedimento, già approvato alla Camera, diventa legge. Il provvedimento prevede punizioni più dure per chi sfrutta, maltratta o arriva a uccidere gli animali domestici. Tra i primi a esultare il presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Plaudo all’approvazione in Senato del disegno di legge che rafforza le tutele penali contro i reati verso gli animali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Animali, ok dal Senato: norme più severe contro chi li maltratta, ecco come aumentano le pene

Il Senato approva il ddl per i reati contro gli animali - Il Senato ha approvato con voto all’unanimità il disegno di legge che inasprisce le pene per i reati contro gli animali, rafforzando la tutela degli esseri viventi più fragili. 🔗continua a leggere

