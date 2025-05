Animali Brambilla | grandissima vittoria per Paese e per chi li ama

La riforma "Animali Brambilla" rappresenta una grande vittoria per l'Italia e per tutti gli amanti degli animali, rafforzando la tutela e il rispetto verso i nostri amici a quattro zampe. Un passo importante per promuovere diritti più efficaci e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del benessere animale nel nostro Paese.

Roma, 29 mag. (askanews) - "Una grandissima vittoria per l'Italia e per tutti coloro che amano gli animali e li vogliono vedere rispettati". Così Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati e presidente della Lega italiana per i diritti degli animali e dell'ambiente, commenta la riforma sui reati contro gli animali che porta il suo nome, appena approvata in via definitiva dal Senato. "Una legge attesa da più di vent'anni, che finalmente inasprisce le pene a carico di chi commette crimini atroci nei confronti degli animali, mettendo sostanzialmente fine alla pressoché totale impunità che ha regnato finora", spiega la deputata.

Reati contro gli animali, Brambilla: "Grandissima vittoria per l'Italia" - La recente approvazione della riforma sui reati contro gli animali, nota come legge Brambilla, rappresenta una grande vittoria per l'Italia e per tutti gli amanti degli animali.

