Aniene Festival 2025 | 90 giorni di musica arte e cultura nel cuore verde di Roma

Scopri l'Aniene Festival 2025, l'evento imperdibile nel cuore verde di Roma che trasforma il Parco Nomentano in un epicentro di musica, arte e cultura per 90 giorni di emozioni e condivisione. Dal 1° giugno al 29 agosto, vivi un'estate all'insegna del divertimento e delle esperienze gratuite sotto le stelle romane.

L’ Aniene Festival torna a risplendere sotto le stelle romane per la sua ottava edizione, aprendo le porte a un’estate lunga 90 giorni, all’insegna della cultura, della musica e della condivisione. Dal 1° giugno al 29 agosto 2025, il Parco Nomentano, nel quartiere Montesacro, si trasformerà in un vivace epicentro di eventi a ingresso gratuito, con un programma che abbraccia tutte le età e i gusti. Apertura speciale: 1 e 2 giugno dalle 10:00 a mezzanotte. L’inaugurazione si preannuncia come un grande weekend di festa: sabato 1 e domenica 2 giugno il Festival accoglierà il pubblico dalla mattina fino a mezzanotte, con attività per famiglie, mercatini, spettacoli dal vivo e due concerti imperdibili alle ore 19:00. 🔗 Leggi su Funweek.it