Anguissa tentato dai sauditi Manna rilancia con David e Zhegrova

Il futuro di Frank Anguissa è al centro di intense voci di mercato, con i sauditi pronti a tentarlo. Nel frattempo, Manna punta su David e Zhegrova per ridisegnare il Napoli, preparando una rivoluzione in vista della nuova stagione. Resta aggiornato sulle ultime novità di mercato e sulle strategie del club azzurro.

Napoli prepara la rivoluzione Il futuro di Frank Anguissa potrebbe presto prendere una direzione inattesa.

