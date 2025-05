Angela Taccia minacciata di morte | Ammazzerò te e Sempio Le foto allucinanti di fucili a pompa pinze e martelli

Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio coinvolto nel caso di Garlasco, ha denunciato minacce di morte allucinanti, accompagnate da foto choc di armi come fucili a pompa, pinze e martelli. Queste minacce, che la sono state inviate via email, evidenziano la grave escalation di minacce e intimidazioni legate alle delicate indagini.

Pavia – Angela Taccia, l'avvocata che difende Andrea Sempio nelle nuove indagini sul caso di Garlasco, ha riferito di aver ricevuto "minacce di morte allucinanti" che l'hanno spinta a sporgere denuncia. Le mail ricevute dalla legale facevano riferimento alla volontà di uccidere lei e Sempio, e insieme al messaggio il mittente ha allegato la fotografica di un fucile a pompa e di altri arnesi come pinze e martelli. Taccia ha detto però di aver ricevuto anche "mail bellissime". Queste non sono, peraltro, le prime minacce rivolte a Sempio. Taccia aveva già spiegato pochi giorni fa che il suo cliente "lavora come commesso in un negozio.