Andrea Sempio l' avvocata Angela Taccia | Minacciata di morte I legali di Stasi | Questo clima d' odio deve finire

L'avvocata Angela Taccia, impegnata nella difesa di Andrea Sempio nel caso Chiara Poggi, ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte, evidenziando un clima di odio e intolleranza. È fondamentale che si faccia presto luce su questo episodio per garantire sicurezza e rispetto nel sistema giudiziario.

L'avvocata da Andrea Sempio, Angela Taccia, ha affermato di aver ricevuto minacce di morte. La donna, impegnata nella difesa del 37enne nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, ha detto aver. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Andrea Sempio, l'avvocata Angela Taccia: «Minacciata di morte». I legali di Stasi: «Questo clima d'odio deve finire»

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio. 🔗continua a leggere

