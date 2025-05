Andrea Sempio la nuova difficile vita da indagato | Cambia città ogni giorno Fa yoga non ha una fidanzata e non guarda la tv Corona lo ha inseguito in auto

Andrea Sempio affronta una difficile realtà da indagato, cambiando città ogni giorno e convivendo con un passato complicato. La sua vita, segnata da nuove accuse e ricordi dolorosi, è descritta come un vero inferno da chi lo segue da vicino. Scopri come questa difficile situazione influisce sulla sua quotidianità e sulle sue sfide personali.

Nuovamente indagato dopo diversi anni, e a 18 anni dalla morte di Chiara Poggi, la vita di Andrea Sempio non è facile: «Le sue giornate sono un inferno», racconta l'avvocata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Andrea Sempio, la nuova (difficile) vita da indagato: «Cambia città ogni giorno. Fa yoga, non ha una fidanzata e non guarda la tv, Corona lo ha inseguito in auto»

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio. 🔗continua a leggere

