“Andrea Sempio andava al santuario della Bozzola” | la testimonianza che l’avvocato di Stasi vuole agli atti

Una nuova testimonianza emerge nel caso Garlasco, indicando che Andrea Sempio frequentava il santuario della Bozzola, una circostanza che l'indagato ha sempre negato. L'avvocato di Stasi richiederà l'acquisizione di questa testimonianza, mentre i legali di Sempio ribadiscono che non era mai stato nell'oratorio né nel santuario, sostenendo la sua contrarietà al cattolicesimo.

