Andrea Panizza | Siamo un po’ indietro ma agli Europei saremo competitivi L’esperienza con il bob non è andata

Scopri l’esperienza di Andrea Panizza nel canottaggio e il suo percorso di sacrificio e voglia di arrivare, fondamentali per raggiungere obiettivi importanti. In occasione dell’ultimo episodio di OA Focus, l’atleta ha condiviso le sue sfide e le sue speranze per competere agli Europei, dimostrando che con determinazione è possibile superare le difficoltà e puntare al successo.

Sacrificio e voglia di arrivare. In una pratica come il canottaggio, le basi per il successo sono queste per raggiungere i traguardi prefissati e realizzare i propri sogni. Nell’ultima puntata di OA Focus, condotta da Alice Liverani sul canale Youtube di OA Sport, ospite d’eccezione è stato Andrea Panizza. Diversi i temi toccati: dal debutto internazionale del 2017 con la medaglia di bronzo nel quattro di coppia maschile ai Campionati Europei di Ra?ice, passando pero l’oro mondiale del 2018, fino all’argento olimpico conquistato a Parigi l’anno scorso. Un sguardo a quanto si è fatto, ma in primis l’attenzione massima a quanto accadrà nell’annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Panizza: “Siamo un po’ indietro, ma agli Europei saremo competitivi. L’esperienza con il bob non è andata”

CANOTTAGGIO – Testa, cuore e remi: viaggio nell’acqua con l’argento olimpico Andrea Panizza - Canottaggio, tra testa, cuore e remi: un viaggio nell’acqua con l’argento olimpico Andrea Panizza. Dal suo debutto nel 2017 con una medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Race, all’oro mondiale del 2018 e all’argento olimpico, Andrea svela cosa si cela dietro le medaglie: sacrificio, dedizione e una mente concentrata negli ultimi 250 metri. 🔗continua a leggere

