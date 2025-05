Andrea Nadalini ad Affari Tuoi? Chi è davvero | Una star

Andrea Nadalini, 35 anni e bolognese doc, è il nuovo volto di Affari Tuoi! Ma chi è davvero questa star emergente? Oltre al suo affascinante lavoro con parafulmini, un mestiere che ha ispirato un memorabile stacchetto musicale, Nadalini rappresenta una nuova generazione di concorrenti che portano autenticità e talento in TV. In un'epoca in cui il piccolo schermo cerca volti freschi, lui è pronto a conquistare il pubblico!

Andrea Nadalini, 35 anni, originario di Bologna, è il nuovo concorrente di Affari Tuoi dall’Emilia-Romagna, subentrato a Valentina nella puntata del 28 maggio, presentata da Stefano De Martino. Di professione si occupa di parafulmini, un mestiere che ha ispirato la produzione a introdurlo con uno stacchetto musicale a tema, con il suono di un tuono, che potrebbe diventare la sua “sigla” personale. La sua entrata ha suscitato entusiasmo sui social, con numerosi commenti positivi, specialmente dal pubblico femminile. Appassionato di sport, Andrea gioca come atleta nei Guelfi Firenze, squadra dell ’Italian Football League, ed è seguito da un coach personale, Giulio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Andrea Nadalini, il nuovo concorrente di Affari Tuoi dall'Emilia Romagna, ha 35 anni e si occupa di parafulmini.

