Andrea Mostoni chi è il presunto killer e la pista dei 50mila euro di regali dietro il movente dell' omicidio di Vasilica

Scopri i dettagli sull'arresto di Andrea Mostoni, sospettato killer di Vasilica Potincu, e il mistero legato ai 50mila euro in regali e bonifici. Le indagini puntano a chiarire il movente dietro l'omicidio della escort di Legnano, coinvolgendo questioni di denaro e relazioni complesse.

Regali e bonifici per 50mila euro. Dopo il fermo del presunto killer di Vasilica Potincu, la escort di 35 anni uccisa a Legnano con 9 coltellate, gli inquirenti stanno indagando sul movente. Nella nottata di giovedì è stato sottoposto a fermo Andrea Mostoni, operaio di 29 anni di Robecco sul. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Andrea Mostoni, chi è il presunto killer e la pista dei 50mila euro di "regali" dietro il movente dell'omicidio di Vasilica

Andrea Sempio e i dubbi sull'alibi, lo scontrino era della madre? Il (presunto) legame di lei con un vigile del fuoco - Andrea Sempio, accusato di un crimine, si avvaleva di un alibi basato su uno scontrino di parcheggio di Vigevano, appartenente forse a sua madre. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

