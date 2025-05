Andrea Mostoni chi è il fermato per il femminicidio di Vasilica Potincu

Andrea Mostoni è il fermato sospettato del femminicidio di Vasilica Potincu, avvenuto a Legnano. Nell’ultimo periodo, aveva mostrato comportamenti ossessivi e le continue richieste l’avevano portata a tentare di allontanarlo, fino alla tragica escalation. La procura di Busto Arsizio ha ricostruito i fatti che hanno portato alla sua detenzione.

Era diventato “ossessivo” nell’ultimo periodo, tanto che Vasilica Potincu aveva cercato di allontanarlo. Richieste insistenti, perfino regali. Fino a quando, sabato sera, ha fissato un altro appuntamento nell’appartamento di via Stelvio a Legnano, nel Milanese, e l’ha uccisa, secondo la tesi della procura di Busto Arsizio. Ma a incastrarlo ci sarebbe un conta-targhe che riprende la sua Skoda Fabia attorno alle 22.20 mentre va via dal paese. È questa la ricostruzione degli investigatori – coordinati dal pubblico ministero Ciro Caramore – sul femminicidio della escort di origine romene trovata morta domenica nell’appartamento nel quale riceveva i clienti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Andrea Mostoni, chi è il fermato per il femminicidio di Vasilica Potincu

