And Just Like That cosa accade nella terza stagione disponibile dal 30 maggio | anticipazioni

Scopri cosa accade nella terza stagione di "And Just Like That", disponibile dal 30 maggio, e rivivi le avventure di Carrie Bradshaw e delle sue amiche a Manhattan. Con nuove trame, incontri emozionanti e look sorprendenti, questa stagione promette di catturare ancora una volta l’immaginazione dei fan di "Sex and The City".

Carrie Bradshaw è tornata. E con lei, il tacco 12 sotto il sole cocente di Manhattan, l’amicizia che resiste al tempo e un guardaroba che sfida ogni epoca. Debutta la terza stagione di And Just Like That, il sequel-reboot di Sex and The City che, tra alti e bassi, non smette di far parlare (e sognare). Nuovi episodi ci riportano tra i grattacieli della Grande Mela con la solita dose di amore, imprevisti e vestiti da copertina. And Just Like That, cosa accade nella terza stagione. Le temperature salgono, e non è solo colpa dell’estate newyorkese. Carrie ( Sarah Jessica Parker), Miranda ( Cynthia Nixon ) e Charlotte ( Kristin Davis ) sono ancora lì: più mature, più consapevoli, ma mai sature di drammi sentimentali, giornate imprevedibili e vestiti da sogno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - And Just Like That, cosa accade nella terza stagione, disponibile dal 30 maggio: anticipazioni

