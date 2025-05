' And Just Like That 3' | una rincorsa all' inclusività a tutti i costi

Scopri come la proprietaria del famoso brownstone di Carrie Bradshaw in "And Just Like That" sta perseguendo un’ispirata inclusività, ottenendo il permesso di installare un cancello al 66 di Perry Street per preservare il rispetto e la privacy del suo patrimonio. Una sfida simbolo della lotta tra distanza e accoglienza nel cuore di Manhattan.

La proprietaria del brownstone nel West Village, che per sei stagioni è stata la casa di Carrie Bradshaw in 'Sex and the City', ce l'ha fatta. È riuscita ad ottenere il permesso di installare al 66 di Perry Street, Manhattan, un cancello che impedisca a centinaia di fan di sedersi sulle sue scale, scattare foto o fare video a qualsiasi ora del giorno e della notte. Nel frattempo, però, la protagonista della serie si è trasferita in una casa in stile neogreco al 3 di Gramercy Park West. È lì che la troviamo, ancora senza mobili ma con una cabina armadio da capogiro, in 'And Just Like That 3', terzo capitolo del proseguimento del cult HBO dal 30 maggio su Sky e in streaming su Now. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'And Just Like That 3': una rincorsa all'inclusività a tutti i costi

