And Just Like That 3 regala altri look da sogno sfoggiati da Carrie Bradshaw Ma quanti sono portabili nella realtà?

Scopri i tre affascinanti look di Carrie Bradshaw in And Just Like That 3, ora disponibili su Sky, e lasciati ispirare dallo stile glamour della fashion icon. Ma quante delle sue mise sofisticate sono davvero portabili nella vita di tutti i giorni? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

L'attesa è finita: disponibile su Sky la terza stagione di And Just Like That, che segue le vite glamour di Carrie e le sue amiche a New York. Mentre ci prepariamo a un'altra scorpacciata di look strepitosi, ci siamo chieste quante mise sfoggiate dalla giornalista in questo nuovo capitolo sarebbero effettivamente indossabili. E ci siamo risposte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - And Just Like That 3 regala altri look da sogno sfoggiati da Carrie Bradshaw. Ma quanti sono portabili nella realtà?

