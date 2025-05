Ancora due morti sul lavoro | a Cosenza in un cantiere della A2 e a Treviso cadendo dal tetto

Due tragedie sul lavoro scuotono Cosenza e Treviso, dove due operai hanno perso la vita cadendo dai tetti durante attività di manutenzione. Questi incidenti evidenziano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sui cantieri e di proteggere la vita dei lavoratori.

Il primo lavoratore era impegnato nell’attività di idrodemolizione, il secondo stava eseguendo dei lavori di sistemazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ancora due morti sul lavoro: a Cosenza in un cantiere della A2 e a Treviso cadendo dal tetto

