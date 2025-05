Ancona ubriaco danneggia un’auto e poi fugge | incastrato da telecamere e social la confessione alla Polizia

A Ancona, un uomo ubriaaco ha causato danni a un'auto in sosta e poi si è dato alla fuga, ma è stato prontamente rintracciato grazie alle segnalazioni sui social e alle telecamere di videosorveglianza. La sua confessione alla polizia ha consentito di identificare e fermare il pirata della strada.

Rintracciato ad Ancona il pirata della strada che aveva danneggiato auto in sosta. Identificato grazie a segnalazioni social e videosorveglianza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ancona, ubriaco danneggia un’auto e poi fugge: incastrato da telecamere e social, la confessione alla Polizia

