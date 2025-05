Ancona Calcio | il sindaco Silvetti interviene sulla crisi societaria

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, interviene con fermezza sulla crisi societaria dell'Ancona Calcio, rispondendo alle richieste della Curva Nord e chiarendo il suo impegno nel sostenere la squadra. Le sue dichiarazioni evidenziano l'importanza di un intervento concreto per il futuro del club e della città.

Stavolta sull’Ancona entra in campo il sindaco Daniele Silvetti e lo fa con dichiarazioni molto chiare e circostanziate, dopo il comunicato della Curva Nord di ieri che, appunto, lo invita a prendere in mano le sorti dell’Ancona: "Sono onorato di quest’attenzione, ricordo che esistono una società, una matricola, una proprietà che per vicende interne s’è sintetizzata con una figura, quella di Polci. Posso ascoltare, capire quale sia la loro strategia, ma mi pare che ci sia un rapporto piuttosto logoro e compromesso con Polci. Non posso che chiedergli lumi sulla reale volontà di andare avanti. Premesso che va espressa gratitudine a chi ha reso possibile il mantenimento dell’Ancona in serie D, chi ci ha messo i soldi e si è esposto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ancona Calcio: il sindaco Silvetti interviene sulla crisi societaria

I presidenti delle fondazioni Cariverona e Carifac in coro: «Pronti ad ascoltare il sindaco Silvetti» - I presidenti delle fondazioni Cariverona e Carifac si sono riuniti per ascoltare il sindaco Silvetti in un incontro focalizzato sulle istanze del territorio anconetano. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Ancona Calcio: Nuovi Soci e Trasformazione in srl per un Futuro Ambizioso; Ancona, è contestazione totale: nuove scritte contro il presidente Recchi, invitato ad andarsene; Visita del Console di Tunisia al sindaco Silvetti; Ancona Calcio: Nuova Proprietà con Alessandro Di Paolo e Cambiamenti in Vista. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ancona Calcio: il sindaco Silvetti interviene sulla crisi societaria - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Secondo msn.com

Ancona, si muove Silvetti: oggi nella capitale incontro con il gruppo romano poi nel fine settimana il confronto con Polci - ANCONA Giorni caldi che dovrebbero finalmente ridisegnare il futuro a breve dell’Ancona. Oggi il sindaco sarà a Roma per impegni istituzionali ma oltre all’attività ... 🔗Si legge su msn.com

La curva: «Via Polci dall'Ancona. ma adesso intervenga il sindaco» - ANCONA - Scende in campo la curva e non le manda dire. Il tifo organizzato che si riconosce nel settore più caldo dello stadio ha deciso di far ... 🔗Da msn.com

Il sindaco Silvetti in visita all'Ancona: «Dietro la vostra maglia c'è l'orgoglio di un popolo»