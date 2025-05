Anche per l' edizione 52 dei Premi Flaiano arriva la medaglia dedicata dal presidente Mattarella

Per la 52ª edizione dei Premi Flaiano del 2025, arriva nuovamente la prestigiosa medaglia commemorativa coniata dalla Presidenza della Repubblica, un riconoscimento di grande valore simbolico. La presidente Carla Tiboni ha annunciato che anche quest’anno il presidente Mattarella ha onorato i premi con questa speciale medaglia, confermando il loro ruolo di eccellenza nel panorama culturale italiano.

Anche per l'edizione 2025, la cinquantaduesima, i Premi internazionali Flaiano hanno avuto l'onore di ricevere la medaglia coniata dalla Presidenza della Repubblica. Lo ha fatto sapere la presidente dei premi Carla Tiboni: "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito anche.

