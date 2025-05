Anche per i giudici Todde è decaduta | lei non molla e la sinistra prova a salvarla

Il caso Todde segna un punto di svolta nel panorama politico e giudiziario, con la decadenza ormai definitiva della consigliera e la reazione della sinistra che cerca di salvarla. Un cambiamento rispetto ai tempi in cui il Movimento 5 Stelle celebrava ogni pronuncia della Magistratura, riflettendo le nuove tensioni e sfide della politica in Sardegna.

Altri tempi, quando il M5S salutava qualsiasi sentenza della Magistratura con un'ovazione. Quando pure un semplice avviso di garanzia portava alla richiesta di immediate dimissioni. Ora in Sardegna, con le spalle al muro, emergono altre reazioni, molto diverse da quelle del passato. La voragine è quella che si è aperta ieri con la sentenza del Tribunale di Cagliari che respinge il ricorso della Presidente della Regione Alessandra Todde contro l'ordinanza di decadenza del collegio di garanzia elettorale. Con parole pesantissime: «Le violazioni contestate alla ricorrente sono risultate tutte sussistenti», scrivono i giudici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Anche per i giudici Todde è decaduta: lei non molla e la sinistra prova a salvarla

Alessandra Todde attende "serenamente" la decisione dei giudici - Alessandra Todde attende con serenità la decisione dei giudici, criticando lo sciacallaggio politico che ha cercato di modificare il risultato delle elezioni.

