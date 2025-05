Anche Monza ha la sua piazza rossa | quanto è costata e che cosa ospiterà

Da oggi Monza ha la sua “piazza rossa”, una riqualificazione che ha trasformato Piazza Cambiaghi con una vivace copertura in vernice rossa, portando un nuovo fascino urbano alla città. Nonostante le dimensioni siano molto inferiori alla celebre piazza di Mosca, questa iniziativa è costata circa [inserire costo se disponibile] e rende lo spazio più moderno e accogliente per cittadini e visitatori.

Da oggi Monza ha la sua piazza rossa. Certo, non è paragonabile all'immensa piazza di Mosca ampia quasi 75mila metri quadrati. Ma da oggi anche Monza ha la sua piazza rossa: quella vernice che ha dato un nuovo colore e una nuova veste a quella che resta (comunque) piazza Cambiaghi non è passata.

