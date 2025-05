Anche la National Public Radio porta Trump in tribunale

La National Public Radio (NPR), con oltre 30 milioni di ascoltatori settimanali, ha intentato una causa contro Donald Trump, portando il tema sotto i riflettori mediatici. Scopri i dettagli di questa storia che coinvolge il presidente degli Stati Uniti e uno dei principali media americani.

La National Public Radio (Npr), istituita nel 1971 e seguita settimanalmente da oltre 30 milioni di ascoltatori, ha fatto causa al presidente degli Stati Uniti.

