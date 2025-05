Anche il Tapiro si è dato alla fuga ha commentato Valerio Staffelli consegnando il celebre premio satirico L’Isola più dura di sempre la replica della conduttrice

Anche il Tapiro si è dato alla fuga, simbolo delle sfide dell'edizione 2025 de L’Isola dei Famosi, che continua a far parlare di sé. Veronica Gentili ha ricevuto da Striscia la Notizia solo la base del premio satirico, riflettendo i momenti difficili e le tensioni di questa stagione. Un’edizione difficile, tra ritiri e imprevisti, che resta al centro dell’attenzione.

S ei ritiri in tre settimane e un Tapiro d’oro consegnato solo a metà: l’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi continua a far parlare di sé. Veronica Gentili ha ricevuto da Striscia la Notizia un Tapiro particolare: solo la base del celebre premio satirico, simbolo ironico del momento difficile attraversato dal reality in onda su Canale 5. «Anche il Tapiro si è dato alla fuga», ha commentato Valerio Staffelli. Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Dopo sei ritiri, stasera “all’Isola dei Famosi 2025” entrano tre nuovi concorrenti. Intanto Mario Adinolfi provoca Veronica Gentili e il mezzo Tapiro: «L’Isola più dura di sempre». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Anche il Tapiro si è dato alla fuga», ha commentato Valerio Staffelli consegnando il celebre premio satirico.«L’Isola più dura di sempre», la replica della conduttrice

