Anche i Pixel avranno i temi personalizzabili | la svolta forse già con Android 16 QPR1

Scopri come con Android 16 QPR1 Google potrebbe introdurre la nuova funzione "Temi Pixel" all'interno dell'app Sfondo e stile, consentendo finalmente di personalizzare i temi sui dispositivi Pixel. Questa novità, già emersa dalla Beta 1, rappresenta una vera svolta per l'esperienza utente e la personalizzazione su smartphone Google.

Dalla Beta 1 di Android 16 QPR1 emerge che Google sta preparando la nuova funzione "Temi Pixel" all'interno dell'app Sfondo e stile.

Google “impara” da OnePlus per migliorare il multitasking con Android 16 QPR1 - Google trae ispirazione da OnePlus per affinare il multitasking in Android 16 QPR1. Tra le novità attese, questa funzione promette di ottimizzare l’esperienza utente, rendendo più fluida la gestione delle app. 🔗continua a leggere

