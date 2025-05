Anche i gatti riconoscono l’odore del proprio umano | lo conferma uno studio sul loro olfatto

Scopri come anche i gatti riconoscono l'odore del loro umano, confermando che il loro olfatto è molto più sviluppato di quanto pensiamo. Questo studio rivela l'importanza dell'olfatto nella relazione emotiva tra mici e proprietari. Continua a leggere per saperne di più!

Un nuovo studio dimostra che anche i gatti riconoscono l'odore del proprio umano, proprio come fanno i cani. L'olfatto felino è molto più sviluppato di quanto crediamo e ha un ruolo anche nel riconoscimento e nella sfera emotiva che lega mici e umani. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Anche i gatti riconoscono l’odore del proprio umano: lo conferma uno studio sul loro olfatto

