Anche i comunisti ungheresi detestano Ilaria Salis | Non venire al Gay Pride pensi solo alla tua popolarità | lo schiaffone

Scopri perché anche i comunisti ungheresi duramente critici verso Orban hanno condannato Ilaria Salis per aver partecipato al Pride nonostante il divieto ufficiale, evidenziando come la sua scelta abbia suscitato reazioni contrastanti e polemiche politiche intense. Un episodio che mette in discussione i confini tra impegno civico e controversie istituzionali.

“Non venire qui”. Chi l’avrebbe mai detto che anche i comunisti ungheresi anti Orban avrebbero ripudiato Ilaria Salis; biasimando la sua bravata di volersi recare al Gay Pride proprio perché vietato dal governo ungerese? L”eurodeputata lo ha fatto in aperta sfida alle istituzioni che l’hanno messa sotto processo; dal quale si è salvata grazie all’elezione nelle fila dei comunisti italiani di Avs alle Europee. In Ungheria da allora la Salis non era più tornata. Ecco, non farlo, le manda a dire in una lettera aperta non tanto tra le righe il volto più noto della sinistra dell’opposizione ungherese, András Jámbor. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Anche i comunisti ungheresi detestano Ilaria Salis: “Non venire al Gay Pride, pensi solo alla tua popolarità”: lo schiaffone

Cerca Video su questo argomento: comunisti ungheresi Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Anche i comunisti ungheresi detestano Ilaria Salis: "Non venire al Gay Pride, pensi solo alla tua popolarità": lo schiaffone - 'Non venire qui'. Chi l'avrebbe mai detto che anche i comunisti ungheresi anti Orban avrebbero ripudiato Ilaria Salis; biasimando la sua bravata di volersi recare al Gay Pride proprio perché vietato d ... 🔗Secondo informazione.it

Ilaria Salis sfida Orban, andrà a Budapest al Pride vietato dall'Ungheria - Ilaria Salis sta per tornare in Ungheria, l'eurodeputata ha annunciato la sua intenzione di partecipare al Pride di Budapest, la manifestazione vietata dal presidente Orban che si terrà il prossimo 28 ... 🔗Da affaritaliani.it

Gli strali dei governanti ungheresi contro Ilaria Salis - In un altro febbraio, ma del 2023, Ilaria veniva arrestata nella capitale ungherese con l’accusa di aver partecipato al pestaggio di un manifestante che, insieme ad altri suoi simili, celebrava il ... 🔗Come scrive ilmanifesto.it