Anche grazie allo scudetto ora Napoli sancisce ciò che è | una città in vetta

Grazie al primo scudetto conquistato nel 1987 con Maradona, il Napoli ha scritto una pagina indimenticabile della sua storia, diventando simbolo di gioia e passione per l'intera città. Oggi, la vittoria permette a Napoli di confermarsi come una città in vetta, dove il calcio rappresenta più di uno sport, ma un vero e proprio modo di vivere e amare.

A Napoli e per i napoletani il Napoli, la squadra di calcio, rappresenta gioia, passione, amore e follia. Una energia incommensurabile e i tifosi ci sono sempre stati, nei momenti belli e in quelli bui. Il primo scudetto della nostra storia, quello del 1987, con Diego Armando Maradona protagonista, rappresentò anche il riscatto di un'intera città e di un popolo. Napoli stava uscendo faticosamente dal dopo terremoto del 1980, piegata economicamente, attraversata dalla guerra di camorra, umiliata da una politica infarcita di corruzione e malaffare. La squadra ci portò invece nell'olimpo del calcio.

